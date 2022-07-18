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Зеленский анонсировал увольнение 28 сотрудников СБУ

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Причины те же, что и с Бакановым

Зеленский анонсировал увольнение 28 сотрудников СБУ

Фото - ОП

Новина українською

В ближайшее время будут уволены еще 28 должностных лиц Службы безопасности Украины.

Об этом 18 июля сообщил Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении к нации.

"И еще одна важная новость о Службе безопасности Украины. Происходит кадровая ревизия службы. Решается вопрос об увольнении двадцати восьми должностных лиц. Разный уровень, разные направления. Но основания схожи - неудовлетворительные результаты работы", - отметил он.

Напомним, накануне Зеленский отстранил главу СБУ Ивана Баканова, а также генерального прокурора Ирину Венедиктову.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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