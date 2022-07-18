Зеленский анонсировал увольнение 28 сотрудников СБУ
Причины те же, что и с Бакановым
Фото - ОП
В ближайшее время будут уволены еще 28 должностных лиц Службы безопасности Украины.
Об этом 18 июля сообщил Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении к нации.
"И еще одна важная новость о Службе безопасности Украины. Происходит кадровая ревизия службы. Решается вопрос об увольнении двадцати восьми должностных лиц. Разный уровень, разные направления. Но основания схожи - неудовлетворительные результаты работы", - отметил он.
Напомним, накануне Зеленский
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Отец ликвидированного в Украине оккупанта купил на гробовые деньги автомобиль Лада - ВИДЕО
- Суркис: Сегодня я не могу разговаривать на русском - это язык наших врагов
- Путь для Динамо. Сегодня состоится жеребьевка Лиги Чемпионов и Лиги Европы
- Генштаб ВСУ: Враг сосредотачивает основные усилия на продвижении в направлении Бахмута
- Елена Зеленская опубликовала видео с солнечной девочкой Лизой, убитой русскими извергами в Виннице
- Известный украинский телеведущий продал свой редкий и дорогущий автомобиль, чтобы помочь ВСУ
Новости по теме
- 22:47 Украинские "Разрушение правоохранительной системы, фабрикация уголовных дел". Кого Зеленский назначил новым Генпрокурором
- 22:32 Украинские Зеленский: Конкретные действия и бездействие каждого работника в секторе безопасности будут оценены
- 22:21 Украинские Зеленский уволил Баканова по статье "Ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, повлекшее жертвы"
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти