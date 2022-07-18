Зеленский анонсировал увольнение 28 сотрудников СБУ

В ближайшее время будут уволены еще 28 должностных лиц Службы безопасности Украины.

Об этом 18 июля сообщил Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении к нации.

"И еще одна важная новость о Службе безопасности Украины. Происходит кадровая ревизия службы. Решается вопрос об увольнении двадцати восьми должностных лиц. Разный уровень, разные направления. Но основания схожи - неудовлетворительные результаты работы", - отметил он.