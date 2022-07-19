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Террор от оккупантов: россияне запустили 7 Калибров по Одесщине, в Никополе тревога была почти сутки

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Орки будут гореть в аду за все страдания украинского народа

Террор от оккупантов: россияне запустили 7 Калибров по Одесщине, в Никополе тревога была почти сутки

ОК Південь

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По Одесщине враг коварно ударил ракетами ночью. 7 крылатых ракет типа "Калибр" были выпущены из акватории Черного моря. 1 ракета была сбита силами противовоздушной обороны, 6 попали по мирной деревне.

В результате попадания произошло разрушение и возгорание 3 частных домов и 2 дворовых сооружений. Повреждения получили еще несколько частных усадеб, автомобили, школа, дом культуры. Пострадали 6 человек, среди которых 1 ребенок. Пожар на площади 300 квадратных метров оперативно ликвидирован. Для этого привлекли 95 спасателей и 16 единиц техники.

Также российские войска накрыли огнем Никопольский и Криворожский районы, как сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко и председатель областного совета Николай Лукашук. По Никополю было выпущено до 40 реактивных снарядов. К счастью, людей не задело.

Террор от оккупантов: россияне запустили 7 Калибров по Одесщине, в Никополе тревога была почти сутки - изображение 1

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В статье: война с Россией Николай Лукашук Валентин Резниченко
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Источник:
t.me/odesacityofficial

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