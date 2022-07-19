Почти 1700 танков. Генштаб обновил данные о потерях россиян в войне с Украиной

Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные о всеобщих боевых потерях россиян, начиная со дня полномасштабного вторжения 24 февраля по 19 июля.

За понедельник была ликвидирована сотня оккупантов, таким образом потери личного состава армии рф составляют около 38550 человек.

Потери россиян в технике:

танков ‒ 1691 (+4) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3892 (+6) ед,

артиллерийских систем – 851 (+2) ед,

РСЗО - 248 (+0) ед,

средства ПВО - 113 (+0) ед,

самолетов – 220 (+0) ед,

вертолетов – 188 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 693 (+3),

крылатые ракеты – 167 (+1),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2767 (+14) ед,

специальная техника – 70 (+0).

Как отмечает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Краматорском направлении.