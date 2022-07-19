Почти 1700 танков. Генштаб обновил данные о потерях россиян в войне с Украиной
Скоро пересечем отметку в 40 тысяч убитых оккупантов
Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные о всеобщих боевых потерях россиян, начиная со дня полномасштабного вторжения 24 февраля по 19 июля.
За понедельник была ликвидирована сотня оккупантов, таким образом потери личного состава армии рф составляют около 38550 человек.
Потери россиян в технике:
- танков ‒ 1691 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3892 (+6) ед,
- артиллерийских систем – 851 (+2) ед,
- РСЗО - 248 (+0) ед,
- средства ПВО - 113 (+0) ед,
- самолетов – 220 (+0) ед,
- вертолетов – 188 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 693 (+3),
- крылатые ракеты – 167 (+1),
- корабли /катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2767 (+14) ед,
- специальная техника – 70 (+0).
Как отмечает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Краматорском направлении.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- На данный момент Бавария потратила больше всех в Европе на трансферы. Сити второй
- Источник: Переход Зинченко в Арсенал на завершающей стадии
- Во-первых, это красиво. ВСУ уничтожили две российские САУ Мста-С. ВИДЕО
- Командующий авиацией Великобритании: Мы готовы к войне с россией
- Елена Зеленская опубликовала видео с солнечной девочкой Лизой, убитой русскими извергами в Виннице
- Одна из самых известных футбольных пар расходится. Тотти и его жена подают на развод. ФОТО
Новости по теме
- 18:56 Украинские На юге враг сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей. Генштаб доложил о ситуации на фронте по направлениям
- 22:23 Украинские Видеодайджест за 144-й день войны от Генштаба ВСУ
- 18:27 Украинские Генштаб ВСУ: Враг сосредотачивает основные усилия на продвижении в направлении Бахмута
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти