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Украина завоевала первую медаль на ЧМ по легкой атлетике

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Украина завоевала первую медаль на ЧМ по легкой атлетике

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Украинец Андрей Проценко стал медалистом Чемпионата мира по легкой атлетике, который в эти дни проходит в Орегоне.

Проценко стал третьим в секторе для прыжков в высоту. Украинец с лучшим для себя результатом в сезоне – 2.33 м –завоевал бронзовую награду.

Выиграл соревнование катарец Мутаз Эсса Баршим, прыгнувший на 2.37 м. На второй строчке оказался представитель Южной Кореи У Сан Хек с результатом 2.35 м.

Для Андрея Проценко это первая медаль на ЧМ по легкой атлетике на открытом воздухе. До этого 34-летний украинец брал "бронзу" на ЧМ в помещениях в 2014-м, а также становился серебряным призером Евро на открытом воздухе и в помещении.

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В статье: Андрей Проценко чемпионат мира по легкой атлетике
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