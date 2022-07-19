Украина завоевала первую медаль на ЧМ по легкой атлетике
Гордимся!
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинец Андрей Проценко стал медалистом Чемпионата мира по легкой атлетике, который в эти дни проходит в Орегоне.
Проценко стал третьим в секторе для прыжков в высоту. Украинец с лучшим для себя результатом в сезоне – 2.33 м –завоевал бронзовую награду.
Выиграл соревнование катарец Мутаз Эсса Баршим, прыгнувший на 2.37 м. На второй строчке оказался представитель Южной Кореи У Сан Хек с результатом 2.35 м.
Для Андрея Проценко это первая медаль на ЧМ по легкой атлетике на открытом воздухе. До этого 34-летний украинец брал "бронзу" на ЧМ в помещениях в 2014-м, а также становился серебряным призером Евро на открытом воздухе и в помещении.
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