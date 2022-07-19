Президент Украины подал в Раду проект документа на увольнение генпрокурора Венедиктовой

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект документа об уходе Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора Украины. Проект постановления №7567 был зарегистрирован на сайте парламента сегодня утром, 19 июля.

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Венедиктову назначили генпрокурором 17 марта 2020 года. К тому же, с декабря 2019-го, она была временной главой Государственного бюро расследований. В команде Зеленского Венедиктова отвечала за реформирование судебной системы.

Отметим, что Ирина Валентиновна отреагировала на свое отстранение. Она отметила, что у нее есть хорошие результаты на занимаемой должности, которыми она может гордиться.

Также она представила свою версию касательно рабочего совещания Алексея Симоненко.