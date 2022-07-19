Глава Энергодара: На ЗАЭС произошло событие, из-за которого рашистов физически стало меньше

О том, что произошло в Энергодаре 18 июля, рассказал на своей странице в Telegram-канале глава города Дмитрий Орлов.

"Сегодня Энергодар всколыхнула новость о том, что на территории временно оккупированной Запорожской АЭС произошло событие, в результате которого рашистов стало немного меньше физически. Поскольку сейчас ходит много домыслов вокруг этой ситуации, оперировать будем только известными нам фактами по состоянию на данный момент и ожидать обновления информации".

"Итак, что известно точно. Во второй половине дня в городскую больницу срочно доставлены 9 военных страны-террориста с ранениями разной степени тяжести. Некоторые лечатся амбулаторно, некоторые госпитализированы в стационар. Один из них в тяжелом состоянии – в реанимации. Также есть и погибшие, но назвать их точное количество пока мы не можем. Как и не будем додумывать, что же стало причиной одновременного "прореживания" рядов орков на объекте, который они вроде бы тщательно "охраняют". Об этом, думаю, позже скажут компетентные службы".

"Сейчас можем добавить только, что орки испугались настолько, что в панике бегали по территории станции, на длительное время заблокировали на предприятии сразу две смены оперативного персонала, которые должны были сменять друг друга. Наконец людей отпустили. Оккупанты же продолжают искать врагов. И, возможно, начинают отдавать себе отчет, что цинические обстрелы соседних населенных пунктов, которые ведутся ими с территории атомной станции, не пройдут для них бесследно".