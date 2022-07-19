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Число жертв удара по Виннице увеличилось. Умерла врач, которая в момент прилета спасала пациентов

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Вечная память

Число жертв удара по Виннице увеличилось. Умерла врач, которая в момент прилета спасала пациентов

Вінницька Обласна Рада

Новина українською

В Виннице количество жертв ракетного удара российских орков возросло до 25. Ночью 19 июля в больнице скончалась невролог Наталья Фальштинская. Об этом сообщает Винницкий областной совет в Telegram-канале.

"Наталья Фальштинская в момент прилета ракеты находилась на рабочем месте и спасала жизнь других людей".

В момент прилета ракет женщина принимала пациентов в клинике Нейромед. Без мамы остались трое детей.

Напомним, 14 июля российская армия нанесла ракетные удары по Виннице. Целями стали гражданские объекты в центре города, где в это время находилось много людей.

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В статье: война с Россией
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