Наши клубы перед еврокубками: кадры и спарринги Динамо, неубедительная работа Ворсклы на рынке

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Уже на этой неделе украинские команды проведут первые официальные матчи с декабря прошлого года. "Динамо" и "Ворсклу" ожидают старты в еврокубках, где их соперниками будут "Фенербахче" и АИК соответственно. Это послужило поводом для Александра Рыженко и главного редактора UA-Футбол Сергея Швеца пообщаться о настоящем украинского футбола.

Таймкоды:

01:10 – Следующий сезон УПЛ. Каким он будет?

10:10 – Кто главный грузчик Дома футбола?

11:30 – "Динамо" еще не сильно пострадало в кадровом плане из-за войны

16:16 – "Динамо" очень неуверенно выглядело в спаррингах

19:00 – Что нужно знать о "Фенербахче"

22:06 – Смена тренера в "Ворскле"

26:40 – Трансферная работа полтавчан вызывает вопросы

31:34 – "Ворскла" 4 раза вылетала в первом для себя раунде еврокубков и еще дважды – во втором

37:00 – Наши прогнозы и призыв забыть наконец-то о таблице коэффициентов

40:48 – Скучаем по каналам "Футбол"