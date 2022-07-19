Наши клубы перед еврокубками: кадры и спарринги Динамо, неубедительная работа Ворсклы на рынке
В преддверии важных матчей
UA-Футбол
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Уже на этой неделе украинские команды проведут первые официальные матчи с декабря прошлого года. "Динамо" и "Ворсклу" ожидают старты в еврокубках, где их соперниками будут "Фенербахче" и АИК соответственно. Это послужило поводом для Александра Рыженко и главного редактора UA-Футбол Сергея Швеца пообщаться о настоящем украинского футбола.
Таймкоды:
01:10 – Следующий сезон УПЛ. Каким он будет?
10:10 – Кто главный грузчик Дома футбола?
11:30 – "Динамо" еще не сильно пострадало в кадровом плане из-за войны
16:16 – "Динамо" очень неуверенно выглядело в спаррингах
19:00 – Что нужно знать о "Фенербахче"
22:06 – Смена тренера в "Ворскле"
26:40 – Трансферная работа полтавчан вызывает вопросы
31:34 – "Ворскла" 4 раза вылетала в первом для себя раунде еврокубков и еще дважды – во втором
37:00 – Наши прогнозы и призыв забыть наконец-то о таблице коэффициентов
40:48 – Скучаем по каналам "Футбол"
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