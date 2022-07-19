Комиссия утвердила результаты конкурса на пост главы САП. О важности шага регулярно говорили в США

Конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) утвердила результаты конкурса. Больше всего баллов набрал детектив Национального антикоррупционного бюро Александр Клименко, он станет новым главой САП, а Андрей Синюк – его заместителем.

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Еще 21 декабря 2021 года конкурсная комиссия объявила, что детектив НАБУ Александр Клименко получил 246 баллов, а прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк – 229 баллов. Однако конкурсная комиссия трижды не могла утвердить результаты конкурса и официально объявить победителя. Документы для назначения передают в офис генпрокурора.

Главу САП назначили сразу после увольнения генпрокурора. На назначении постоянно настаивали США и Европейский союз. О важности назначения руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры регулярно подчеркивали в Вашингтоне. В частности, на этом в том числе акцентировала внимание конгрессмен Виктория Спартц, заявления которой спровоцировали серьезную дискуссию как в Украине, так и в США.