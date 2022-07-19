Комиссия утвердила результаты конкурса на пост главы САП. О важности шага регулярно говорили в США
Это не могли сделать с декабря 2021 года
Укринформ
Конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) утвердила результаты конкурса. Больше всего баллов набрал детектив Национального антикоррупционного бюро Александр Клименко, он станет новым главой САП, а Андрей Синюк – его заместителем.
Еще 21 декабря 2021 года конкурсная комиссия объявила, что детектив НАБУ Александр Клименко получил 246 баллов, а прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк – 229 баллов. Однако конкурсная комиссия трижды не могла утвердить результаты конкурса и официально объявить победителя. Документы для назначения передают в офис генпрокурора.
Главу САП назначили сразу после увольнения генпрокурора. На назначении постоянно настаивали США и Европейский союз. О важности назначения руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры регулярно подчеркивали в Вашингтоне. В частности, на этом в том числе акцентировала внимание конгрессмен Виктория Спартц, заявления которой спровоцировали серьезную дискуссию как в Украине, так и в США.
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