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Комиссия утвердила результаты конкурса на пост главы САП. О важности шага регулярно говорили в США

Общие новости
(2 голосов)

Это не могли сделать с декабря 2021 года

Комиссия утвердила результаты конкурса на пост главы САП. О важности шага регулярно говорили в США

Укринформ

Новина українською

Конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) утвердила результаты конкурса. Больше всего баллов набрал детектив Национального антикоррупционного бюро Александр Клименко, он станет новым главой САП, а Андрей Синюк – его заместителем.

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Еще 21 декабря 2021 года конкурсная комиссия объявила, что детектив НАБУ Александр Клименко получил 246 баллов, а прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк – 229 баллов. Однако конкурсная комиссия трижды не могла утвердить результаты конкурса и официально объявить победителя. Документы для назначения передают в офис генпрокурора.

Главу САП назначили сразу после увольнения генпрокурора. На назначении постоянно настаивали США и Европейский союз. О важности назначения руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры регулярно подчеркивали в Вашингтоне. В частности, на этом в том числе акцентировала внимание конгрессмен Виктория Спартц, заявления которой спровоцировали серьезную дискуссию как в Украине, так и в США.

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Источник:
Конкурс САП - 2021

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Комментарии (3)
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Olеgуurсhak (Xмельницький )
19.07.2022 в 11:57
Хто керує цією країною: клоун чи Байден?
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Spokoyno (Київ)
19.07.2022 в 11:53
Не відкрутилися блаЗні Дядя Сем не дав Невже так важко самим робити правильні речі для боротьби з корупцією Без "дружнього копняка"? Чи кортить поки при владі щоб прихватизувати А потім дивуються, що їм не довіряють. Не брешіть та не крадіть! Все не зіжрете, утім наступна влада може це відсудити.
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+1
0
Olеgуurсhak (Xмельницький )
19.07.2022 в 12:05
Читати: конкурсна комісія зі США затвердила...
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0
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