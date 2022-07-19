В Минобороны пригрозили Черноморскому флоту рф: россия должна покинуть Крым, если хочет существовать

Украина рано или поздно атакует российский флот в Черном море, россия должна покинуть временно оккупированный Крым, если хочет продолжить существование как страна. Об этом заявил в интервью The Times заместитель министра обороны Владимир Гаврилов, наблюдающий в Великобритании за учениями украинских войск.

"У нас есть постоянная угроза со стороны российского Черноморского флота. Учитывая новые технологии и возможности, которые мы получаем, мы должны противостоять этой угрозе. Мы начали с операции на Змеином острове. Мы получаем противокорабельные средства, и рано или поздно мы нацелимся на флот. Это неизбежно, потому что мы должны обеспечить безопасность нашему народу. Рано или поздно у нас будет достаточно ресурсов, чтобы атаковать россию в Черном море и Крыму. Крым – это украинская территория, поэтому любая цель там законна для нас. россия должна покинуть Крым, если они хотят существовать как страна".

Украина готова атаковать российские корабли во всем Черном море, если представится такой случай, отметил Гаврилов. Он добавил, что Украина планирует освободить Крым и ведет переговоры с Западом по использованию западного оружия для поражения российских войск на временно оккупированном полуострове.