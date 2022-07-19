Тестовый залп. В Херсоне зафиксированы взрывы в районе стратегического Антоновского моста

Антоновский мост – единственный мост, связывающий временно оккупированный Херсон с левым берегом Днепра. Выведение из строя моста при наступлении войск Украины оставит россиянам один путь – через ГЭС. Оккупационная группа войск в Херсоне может остаться без поставок и пополнения.

Также есть информация, что рашисты остались без техники в Харьковской области, на железнодорожной станции в Купянске. Кроме этого, уничтожены еще два склада орков с боеприпасами. Украинские ракетно-артиллерийские подразделения нанесли точные удары по скоплению вооружения, вражеской техники и складу боеприпасов в районе Райской Новокаховской общины, говорится в сообщении ОК "Юг". Также украинские военные ударили по боеприпасам в районе Берислава.