Тестовый залп. В Херсоне зафиксированы взрывы в районе стратегического Антоновского моста
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Фото из свободных источников
Антоновский мост – единственный мост, связывающий временно оккупированный Херсон с левым берегом Днепра. Выведение из строя моста при наступлении войск Украины оставит россиянам один путь – через ГЭС. Оккупационная группа войск в Херсоне может остаться без поставок и пополнения.
Также есть информация, что рашисты остались без техники в Харьковской области, на железнодорожной станции в Купянске. Кроме этого, уничтожены еще два склада орков с боеприпасами. Украинские ракетно-артиллерийские подразделения нанесли точные удары по скоплению вооружения, вражеской техники и складу боеприпасов в районе Райской Новокаховской общины, говорится в сообщении ОК "Юг". Также украинские военные ударили по боеприпасам в районе Берислава.
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