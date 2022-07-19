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Есть жертвы. Оккупанты ударили авиационными ракетами по центральной части Краматорска

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Орки доказывают, что они настоящие звери

Есть жертвы. Оккупанты ударили авиационными ракетами по центральной части Краматорска

Краматорська міська рада

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российские войска 19 июля нанесли удар по центральной части Краматорска, количество погибших пока неизвестно.

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Об этом сообщают городской голова Краматорска Александр Гончаренко и глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Громкие взрывы в Краматорске: россияне ударили по центральной части города. По предварительной информации – авиационными ракетами. Сейчас известно о, по меньшей мере, одном погибшем гражданском. В жилых многоэтажках, оказавшихся в эпицентре удара, начались пожары. Прибывшие на место спасатели ГСЧС ликвидируют пожары и оказывают помощь людям. Детали – позже", – отметил Кириленко.

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В статье: война с Россией Павел Кириленко Александр Гончаренко
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