Есть жертвы. Оккупанты ударили авиационными ракетами по центральной части Краматорска

российские войска 19 июля нанесли удар по центральной части Краматорска, количество погибших пока неизвестно.

Об этом сообщают городской голова Краматорска Александр Гончаренко и глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Громкие взрывы в Краматорске: россияне ударили по центральной части города. По предварительной информации – авиационными ракетами. Сейчас известно о, по меньшей мере, одном погибшем гражданском. В жилых многоэтажках, оказавшихся в эпицентре удара, начались пожары. Прибывшие на место спасатели ГСЧС ликвидируют пожары и оказывают помощь людям. Детали – позже", – отметил Кириленко.