Есть жертвы. Оккупанты ударили авиационными ракетами по центральной части Краматорска
Орки доказывают, что они настоящие звери
Краматорська міська рада
российские войска 19 июля нанесли удар по центральной части Краматорска, количество погибших пока неизвестно.
Об этом сообщают городской голова Краматорска Александр Гончаренко и глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"Громкие взрывы в Краматорске: россияне ударили по центральной части города. По предварительной информации – авиационными ракетами. Сейчас известно о, по меньшей мере, одном погибшем гражданском. В жилых многоэтажках, оказавшихся в эпицентре удара, начались пожары. Прибывшие на место спасатели ГСЧС ликвидируют пожары и оказывают помощь людям. Детали – позже", – отметил Кириленко.
Популярное сейчас
- "Йовичевич проявил себя, как настоящий крот". Официальное заявление Днепра-1
- Глава Энергодара: На ЗАЭС произошло событие, из-за которого рашистов физически стало меньше
- Коноплянка: Де Дзерби – мутный, из-за него я оказался в Краковии
- Венгрия фактически признала, что готова ввести войска в Закарпатскую область
- Одна из самых известных футбольных пар расходится. Тотти и его жена подают на развод. ФОТО
- Михаэль Баллак начал отношения с девушкой сына, который погиб год назад. ФОТО
Новости по теме
- 08:37 Украинские Харьков, Краматорск, Бахмут, Зеленодольск и другие города: россияне нанесли массированный ракетный удар
- 23:26 Украинские "Такого мощного удара еще не было" - оккупанты нанесли ракетный удар по центру Краматорска
- 09:41 Украинские Прицельно бьют по скоплениям людей – россияне продолжают терроризировать Донетчину и Луганщину