Украина вернула тела еще почти полсотни павших воинов
Их достойно похоронят на родной земле
minre.gov.ua
Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела 45 своих защитников. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко и силовых структур Украины, в соответствии с нормами Женевской конвенции.
Напомним, 21 июня Украина вернула тела 35 погибших украинских военных. Обмен телами погибших произошел по формуле 35 на 50. Среди украинских военных – 25 защитников Мариуполя.
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Источник:minre.gov.ua
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