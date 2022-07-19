  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Украина вернула тела еще почти полсотни павших воинов
В тренде

Украина вернула тела еще почти полсотни павших воинов

Общие новости
(1 голосов)

Их достойно похоронят на родной земле

Украина вернула тела еще почти полсотни павших воинов

minre.gov.ua

Новина українською

Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела 45 своих защитников. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко и силовых структур Украины, в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Напомним, 21 июня Украина вернула тела 35 погибших украинских военных. Обмен телами погибших произошел по формуле 35 на 50. Среди украинских военных – 25 защитников Мариуполя.

Читайте также"Я спрашивал себя, почему я выжил, а другие нет". Иностранные добровольцы рассказали The Post о войне в Украине

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
minre.gov.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде