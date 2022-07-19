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Эпатажный и откровенный. Сегодня День рождения у Виталия Кварцяного

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(2 голосов)

Всегда рубит правду на пресс-конференциях

Эпатажный и откровенный. Сегодня День рождения у Виталия Кварцяного

Фото – Олег Дубина

Новина українською

Виталий Владимирович Кварцяный родился 19 июля 1953 года в Луцке. Украинский наставник является заслуженным тренером страны, в прошлом возглавлял "Волынь" как коуч первой команды и президент клуба.

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Защищал цвета луцких "Торпедо", "Электрика" и "Прибора" как игрок. Также он тренировал польский "КСЗО", "Подолье" (Хмельницкий), запорожский "Металлург", "Кривбасс" и "Таврию-Скиф".

На данный момент Кварцяный – председатель Федерации футбола Волынской области. Он известен своим эпатажным поведением на пресс-конференциях.

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Достижения: победитель чемпионата УССР (1989), победитель Первой лиги Украины (2001/02), серебряный призер Первой лиги Украины (2009/10).

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В статье: Виталий Кварцяный
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Комментарии (1)
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
19.07.2022 в 15:57
Без Кварцяного і "Волинь" вже не та.
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