Рада голосованием назначила нового министра социальной политики
Оксана Жолнович заменит Марину Лазебную
Оксана Жолнович заменит Марину Лазебную в должности министра социальной политики.
Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк.
Он опубликовал результаты голосования за кандидатуру Жолнович:
"Слуга народа" - 209 голосов "за"
"ЕС" - 0
"Батькивщина" - 0
Платформа "За жизнь и мир" - 15
"За будущее" - 13
"Голос" - 7
"Доверие" - 17
"Восстановление Украины" - 11
Внефракционные - 10
Оксане Жолнович 43 года. С 2020 г. возглавляет департамент социальной политики и здравоохранения Офиса президента.
С 2019 по 2021 год была советницей министра социальной политики. Работала в сфере защиты лиц с инвалидностью.
Жолнович – доцент кафедры социального права Львовского национального университета имени Ивана Франко.
С 2017 по 2019 год была помощницей ректора Львовского государственного университета физической культуры имени Ивана Боберского. С 2009 по 2019 год входила в Совет адвокатов Львовской области.
Жолнович была членом политической партии Сила Людей. От этой партии четыре раза баллотировалась в советы разных уровней. Ни разу не была избрана.
С 1996 по 2001 год училась во Львовском национальном университете имени Ивана Франко по специальности "правоведение", квалификация "юрист". Там защитила кандидатскую диссертацию по теме "Система трудового права Украины".
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