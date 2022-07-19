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Переговоры, советы, корректировка, фиксация поражения орды. Видео, как работает, украинская арта

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О том, как работает украинская арта - в данном ролике

Переговоры, советы, корректировка, фиксация поражения орды. Видео, как работает, украинская арта

facebook.com/CinCAFU

Новина українською

Если вы интересовались, как наши артиллеристы уничтожают орков и их технику прямыми попаданиями на расстоянии в десятки километров, то вам сюда.

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Классные кадры невероятной боевой работы артиллеристов и корректировщиков: переговоры, советы, корректировка, фиксация поражения артиллерии орды.

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В статье: война с Россией
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