Переговоры, советы, корректировка, фиксация поражения орды. Видео, как работает, украинская арта
О том, как работает украинская арта - в данном ролике
facebook.com/CinCAFU
Если вы интересовались, как наши артиллеристы уничтожают орков и их технику прямыми попаданиями на расстоянии в десятки километров, то вам сюда.
Классные кадры невероятной боевой работы артиллеристов и корректировщиков: переговоры, советы, корректировка, фиксация поражения артиллерии орды.
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