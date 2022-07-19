Переговоры, советы, корректировка, фиксация поражения орды. Видео, как работает, украинская арта

Если вы интересовались, как наши артиллеристы уничтожают орков и их технику прямыми попаданиями на расстоянии в десятки километров, то вам сюда.

Классные кадры невероятной боевой работы артиллеристов и корректировщиков: переговоры, советы, корректировка, фиксация поражения артиллерии орды.