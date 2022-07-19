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Канадцы начали сбор средств на Байрактар для Украины

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По примеру Литвы, Польши и Норвегии

Канадцы начали сбор средств на Байрактар для Украины

фото из свободных источников

Новина українською

В Канаде по примеру Литвы, Польши и Норвегии объявили сбор на турецкий ударный беспилотник Bayraktar для Украины.

Сбор начала общественная организация UHelpUkraine.

В общей сложности планируют собрать 7 миллионов канадских долларов (примерно 160 миллионов гривен).

В описании к сбору отмечается: "С помощью украинско-канадской общины и всех, кто поддерживает борьбу Украины против тирании, мы можем способствовать реальным изменениям и помочь нашим героям вернуться домой".

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Приобретенный беспилотник волонтеры хотят передать ко Дню Независимости — 24 августа. В настоящее время собрано 12 450 канадских долларов.

Организацию UHelpUkraine создали в Канаде после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Команда волонтеров собирает пожертвования в Канаде и организует перевозку через Польшу в Украину товаров первой необходимости.

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В статье: война с Россией
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