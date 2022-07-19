Канадцы начали сбор средств на Байрактар для Украины
По примеру Литвы, Польши и Норвегии
фото из свободных источников
В Канаде по примеру Литвы, Польши и Норвегии объявили сбор на турецкий ударный беспилотник Bayraktar для Украины.
Сбор начала общественная организация UHelpUkraine.
В общей сложности планируют собрать 7 миллионов канадских долларов (примерно 160 миллионов гривен).
В описании к сбору отмечается: "С помощью украинско-канадской общины и всех, кто поддерживает борьбу Украины против тирании, мы можем способствовать реальным изменениям и помочь нашим героям вернуться домой".
Приобретенный беспилотник волонтеры хотят передать ко Дню Независимости — 24 августа. В настоящее время собрано 12 450 канадских долларов.
Организацию UHelpUkraine создали в Канаде после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Команда волонтеров собирает пожертвования в Канаде и организует перевозку через Польшу в Украину товаров первой необходимости.
Популярное сейчас
- Украина будет представлена во втором квалификационном раунде ЛЧ впервые за последние четырнадцать лет
- Глава Энергодара: На ЗАЭС произошло событие, из-за которого рашистов физически стало меньше
- Береза: Йовичевич – предатель. Возможно, фактором стал Срна
- Венгрия фактически признала, что готова ввести войска в Закарпатскую область
- Байрактар начинает ревновать. HIMARS тоже стал героем песни. ВИДЕО
- Елена Зеленская опубликовала видео с солнечной девочкой Лизой, убитой русскими извергами в Виннице