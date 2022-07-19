Венедиктова остается в политсиле Слуга народа. Арахамия обещает ей дипназначнеие

Ирина Венедиктова, которую в воскресенье отстранили от должности генерального прокурора Украины, окончательно уволена . Рада поддержала представление президента Владимира Зеленского.

Впрочем глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что она останется "в команде" политсилы. Исполняющим обязанности главы Офиса генпрокурора в настоящее время является бывший заместитель Венедиктовой Алексей Симоненко.

Увольнение Венедиктовой прокомментировал Арахамия. Он напомнил, что бывшая генпрокурор находится в команде "Слуги народа" с первых дней существования политсилы. "В Офис Генерального Прокурора мы делегировали ее из Верховной Рады. Поэтому прошу не вестись на слухи, запускаемые из-за кадровых ротаций в исполнительной власти", — написал он в своем телеграм-канале.

Арахамия пообещал, что опыт Венедиктовой государство использует после назначения ее на новую должность. Он намекнул, что это будет "место, которое нуждается в усилении профессиональными менеджерами и юристами. "Ждем новостей о кадровых назначениях на дипломатическом фронте и благодарим за работу", — подытожил он.

Напомним, что Венедиктову и Баканова президент отстранил от должностей 17 июля, а через два дня из официально уволила Верховная Рада.