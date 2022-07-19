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Венедиктова остается в политсиле Слуга народа. Арахамия обещает ей дипназначнеие

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Уволена с должности, но остается в игре

Венедиктова остается в политсиле Слуга народа. Арахамия обещает ей дипназначнеие

Новина українською

Ирина Венедиктова, которую в воскресенье отстранили от должности генерального прокурора Украины, окончательно уволена. Рада поддержала представление президента Владимира Зеленского.

Впрочем глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что она останется "в команде" политсилы. Исполняющим обязанности главы Офиса генпрокурора в настоящее время является бывший заместитель Венедиктовой Алексей Симоненко.

Увольнение Венедиктовой прокомментировал Арахамия. Он напомнил, что бывшая генпрокурор находится в команде "Слуги народа" с первых дней существования политсилы. "В Офис Генерального Прокурора мы делегировали ее из Верховной Рады. Поэтому прошу не вестись на слухи, запускаемые из-за кадровых ротаций в исполнительной власти", — написал он в своем телеграм-канале.

Арахамия пообещал, что опыт Венедиктовой государство использует после назначения ее на новую должность. Он намекнул, что это будет "место, которое нуждается в усилении профессиональными менеджерами и юристами. "Ждем новостей о кадровых назначениях на дипломатическом фронте и благодарим за работу", — подытожил он.

Напомним, что Венедиктову и Баканова президент отстранил от должностей 17 июля, а через два дня из официально уволила Верховная Рада.

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В статье: война с Россией Давид Арахамия Ирина Венедиктова
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