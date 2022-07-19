Андрющенко: Несколько колонн из примерно 1 тыс. оккупантов выдвинулись в сторону Запорожья
Об этом сообщает советник мэра Мариуполя
Getty Images
Несколько колонн с оккупантами, вероятно, военнослужащими срочной службы, ранее базировавшимися на границе Донецкой и Запорожской областей, двигаются в сторону линии фронта и областного центра.
Об этом написал в телеграм-канале советник мэра оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко.
"Русские военные - около 1 тыс. извергов, базировавшихся на границе Донецкой и Запорожской областей в поселках по линии Демьяновка - Стародубовка - Захаровка, вместе с военной техникой утром снялись со стоянки и отправились колоннами в направлении Запорожья.
Большинство личного состава военных - молодые до 23 лет, по словам - часть срочники", - говорится в сообщении.
Читайте такжеАндрющенко: В Мариуполе ежедневно гибнет в среднем 25 человек
Популярное сейчас
- Левандовский уже в Барсе, МЮ начал тратить деньги. Все топ-трансферы Европы летом-2022
- Береза: Йовичевич – предатель. Возможно, фактором стал Срна
- Коноплянка: Де Дзерби – мутный, из-за него я оказался в Краковии
- Елена Зеленская опубликовала видео с солнечной девочкой Лизой, убитой русскими извергами в Виннице
- Байрактар начинает ревновать. HIMARS тоже стал героем песни. ВИДЕО
- Известный украинский телеведущий продал свой редкий и дорогущий автомобиль, чтобы помочь ВСУ