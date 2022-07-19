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Андрющенко: Несколько колонн из примерно 1 тыс. оккупантов выдвинулись в сторону Запорожья

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Об этом сообщает советник мэра Мариуполя

Андрющенко: Несколько колонн из примерно 1 тыс. оккупантов выдвинулись в сторону Запорожья

Getty Images

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Несколько колонн с оккупантами, вероятно, военнослужащими срочной службы, ранее базировавшимися на границе Донецкой и Запорожской областей, двигаются в сторону линии фронта и областного центра.

Об этом написал в телеграм-канале советник мэра оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко.

"Русские военные - около 1 тыс. извергов, базировавшихся на границе Донецкой и Запорожской областей в поселках по линии Демьяновка - Стародубовка - Захаровка, вместе с военной техникой утром снялись со стоянки и отправились колоннами в направлении Запорожья.

Большинство личного состава военных - молодые до 23 лет, по словам - часть срочники", - говорится в сообщении.

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В статье: война с Россией
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