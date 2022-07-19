Спецназовцы Нацгвардии и десантники под Славянском уничтожили группу россиян - ВИДЕО
Украинские воины продолжают методично утилизировать русню
Національна гвардія України
Бойцы отдельного отряда специального назначения Нацгвардии в сотрудничестве с десантниками уничтожили группу российских военных вблизи Славянска Донецкой области.
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Об этом сообщает пресс-служба НГУ.
"Уничтожена группа солдат РФ воинами 81-й десантно-штурмовой бригады и ООСН "Омега" Национальной гвардии Украины под Славянском", - говорится в сообщении.
Дата события в сообщении не открывается.
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