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Спецназовцы Нацгвардии и десантники под Славянском уничтожили группу россиян - ВИДЕО

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Украинские воины продолжают методично утилизировать русню

Спецназовцы Нацгвардии и десантники под Славянском уничтожили группу россиян - ВИДЕО

Національна гвардія України

Новина українською

Бойцы отдельного отряда специального назначения Нацгвардии в сотрудничестве с десантниками уничтожили группу российских военных вблизи Славянска Донецкой области.

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Об этом сообщает пресс-служба НГУ.

"Уничтожена группа солдат РФ воинами 81-й десантно-штурмовой бригады и ООСН "Омега" Национальной гвардии Украины под Славянском", - говорится в сообщении.

Дата события в сообщении не открывается.

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В статье: война с Россией
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