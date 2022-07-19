Жителю Псковской области Российской Федерации за попытку вывезти с территории Эстонии квадрокоптеры для российских военных грозит до 5 лет лишения свободы.

Об этом сообщают местные СМИ.

Полиция безопасности Эстонии задержала мужчину с двойным гражданством (РФ и Эстонии) при попытке вывоза с территории страны в Россию коммерческих беспилотных летательных аппаратов. Эстонские власти полагают, что мужчина впоследствии хотел передать беспилотники российским военным. Это в Эстонии расценили как поддержку "акта агрессии иностранного государства". За это мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее житель Псковской области РФ Владимир Шилов через соцсети собирал деньги на квадрокоптеры для российских военных. Псковичи идею поддержали. Денег собрали.

И Владимир поехал покупать дроны. В Эстонию. В майке "Я русский".

Где тут же и был моментально принят на границе эстонскими поклонниками своего таланта из КаПо - это эстонская СБУ - внимательно следившими за его творчеством.

И сейчас сидит в Тюрьме Таллинна, раз в неделю звонит жене, и размышляет о том, что теперь у него будет свободных пять лет по статье за поддержку акта агрессии иностранного государства, которые он может потратить на повышение своей информационной грамотности.

А его жена в его вконтакте собирает теперь с посковичей деньги на адвоката.

Ошибка, говорит, какая-то произошла. Чудовищная.