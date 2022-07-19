Псковичи собрали денег для покупки армейских дронов. Теперь собирают на адвоката для покупателя, которого приняла эстонская СБУ
Покупать дроны для российской армии в Эстонию поехал отдельный индивидуум в майке "Я русский"
фото из свободных источников
Жителю Псковской области Российской Федерации за попытку вывезти с территории Эстонии квадрокоптеры для российских военных грозит до 5 лет лишения свободы.
Об этом сообщают местные СМИ.
Полиция безопасности Эстонии задержала мужчину с двойным гражданством (РФ и Эстонии) при попытке вывоза с территории страны в Россию коммерческих беспилотных летательных аппаратов. Эстонские власти полагают, что мужчина впоследствии хотел передать беспилотники российским военным. Это в Эстонии расценили как поддержку "акта агрессии иностранного государства". За это мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.
Ранее житель Псковской области РФ Владимир Шилов через соцсети собирал деньги на квадрокоптеры для российских военных. Псковичи идею поддержали. Денег собрали.
И Владимир поехал покупать дроны. В Эстонию. В майке "Я русский".
Где тут же и был моментально принят на границе эстонскими поклонниками своего таланта из КаПо - это эстонская СБУ - внимательно следившими за его творчеством.
И сейчас сидит в Тюрьме Таллинна, раз в неделю звонит жене, и размышляет о том, что теперь у него будет свободных пять лет по статье за поддержку акта агрессии иностранного государства, которые он может потратить на повышение своей информационной грамотности.
А его жена в его вконтакте собирает теперь с посковичей деньги на адвоката.
Ошибка, говорит, какая-то произошла. Чудовищная.
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