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Псковичи собрали денег для покупки армейских дронов. Теперь собирают на адвоката для покупателя, которого приняла эстонская СБУ

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Покупать дроны для российской армии в Эстонию поехал отдельный индивидуум в майке "Я русский"

Псковичи собрали денег для покупки армейских дронов. Теперь собирают на адвоката для покупателя, которого приняла эстонская СБУ

фото из свободных источников

Новина українською

Жителю Псковской области Российской Федерации за попытку вывезти с территории Эстонии квадрокоптеры для российских военных грозит до 5 лет лишения свободы.

Об этом сообщают местные СМИ.

Полиция безопасности Эстонии задержала мужчину с двойным гражданством (РФ и Эстонии) при попытке вывоза с территории страны в Россию коммерческих беспилотных летательных аппаратов. Эстонские власти полагают, что мужчина впоследствии хотел передать беспилотники российским военным. Это в Эстонии расценили как поддержку "акта агрессии иностранного государства". За это мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее житель Псковской области РФ Владимир Шилов через соцсети собирал деньги на квадрокоптеры для российских военных. Псковичи идею поддержали. Денег собрали.

И Владимир поехал покупать дроны. В Эстонию. В майке "Я русский".

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Где тут же и был моментально принят на границе эстонскими поклонниками своего таланта из КаПо - это эстонская СБУ - внимательно следившими за его творчеством.

И сейчас сидит в Тюрьме Таллинна, раз в неделю звонит жене, и размышляет о том, что теперь у него будет свободных пять лет по статье за поддержку акта агрессии иностранного государства, которые он может потратить на повышение своей информационной грамотности.

А его жена в его вконтакте собирает теперь с посковичей деньги на адвоката.

Ошибка, говорит, какая-то произошла. Чудовищная.

Псковичи собрали денег для покупки армейских дронов. Теперь собирают на адвоката для покупателя, которого приняла эстонская СБУ - изображение 1

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В статье: война с Россией
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