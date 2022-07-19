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Оккупанты взяли в армию рецидивиста из Луганщины, который собирал себе на новые зубы - ВИДЕО

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Теперь он рассказывает свою душещипательную историю в СБУ

Оккупанты взяли в армию рецидивиста из Луганщины, который собирал себе на новые зубы - ВИДЕО

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Новина українською

Российские оккупанты взяли в армию рецидивиста из Луганской области, который хотел на войне заработать на вставные зубы.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Задержанный — бывший шахтер. Однако по специальности не работал давно. Начиная с 2006 года трижды был осужден за торговлю наркотиками. И последний раз вышел на свободу только в 2021 году.

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Войну в Украине воспринял как возможность подработка. Сразу после полномасштабного вторжения позвонил по телефону в военкомат и вскоре подписал контракт как доброволец.

"Стал добровольцем из денежных мотивов. Чтобы я мог вставить себе зубы хоть немного. Как можно зубы вставить, если нигде нет работы, ничего. Взял и просто служил", — говорит захватчик.

По словам задержанного, их не обучали военной подготовке, а боекомплекты выдали "для галочки". Но когда оккупантам стало трудно в Северодонецке, этих "воинов" отправили в зону боевых действий и поставили задачу: закрепиться на позиции.

"Доброволец" задачу провалил, но в отличие от пяти коллег по службе, погибших на его глазах, остался жив.

В настоящее время вместе с другими пленными он дает показания следователям СБУ.

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В статье: война с Россией
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