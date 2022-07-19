Только на пользу: РЖД заныла о "безосновательности" санкций

Российская госкомпания "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД") направила в Совет ЕС заявление об отмене введенных в нее ограничений.

Об этом РЖД сообщила в Telegram.

В российской компании утверждают, что "санкции ЕС направлены на ограничение возможностей РЖД выполнять социально значимые, гуманитарные функции и являются дискриминационными по отношению к населению РФ".

"Кроме того, они противоречат значительному количеству норм международного права и актов самого ЕС.

Совет ЕС классифицирует поезда как "предметы роскоши" для российских граждан и санкционными актами блокирует их снабжение и ремонт. При этом в самом ЕС железнодорожный транспорт позиционируется как массовый и углеродно-нейтральный", – говорится в позиции российского монополиста.

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Там также утверждают, что Совет ЕС якобы безосновательно, "нарушая правовые принципы и нормы", внес компанию в список санкций, "устанавливающий запрет на привлечение финансирования".

В компании также заявили о бесперспективности судебного обжалования санкционных актов.

"Это решение основывается на многочисленных случаях необъективного рассмотрения судом ЕС обращений российских граждан и организаций", - говорится в позиции российской компании.

"Учитывая неоспоримую связь между правовыми нарушениями и вызванной ими дискриминацией населения России, РЖД в заявлении в адрес Совета ЕС призывает отменить применяемые к нему санкции", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в РФ в простое находятся более 150 тыс пустых железнодорожных вагонов из-за изменения направлений грузопотоков в результате санкций против России.