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На России заявили, что теперь у них будут "более жесткие требования" на переговорах с Украиной

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Об этом высказался председатель комитета Госдумы по международным делам и участник российской делегации на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий

На России заявили, что теперь у них будут "более жесткие требования" на переговорах с Украиной

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Глава комитета Госдумы страны-агрессора РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что в случае возобновления переговоров между Украиной и Россией, российская сторона якобы выдвинет "более жесткие условия и по срокам, и по сути".

Об этом сообщает российский Интерфакс.

"Сегодня условия с нашей стороны будут совершенно иными, более жесткими", — сказал он.

По словам представителя Госдумы РФ, в частности, ужесточат требования относительно демилитаризации и денацификации, и относительно признания независимости псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР".

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Ранее Михаил Подоляк говорил, что мирный договор с Россией возможен, когда Украина восстановит свою территориальную целостность.

Глава переговорной группы с Россией, народный депутат Давид Арахамия заявил, что Украина сможет возобновить мирные переговоры с Россией, когда укрепит свои силы благодаря контрнаступлению и когда оккупанты вернутся к позициям 23 февраля.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
19.07.2022 в 20:48
Які перемовини, олені. Готуйтесь до Ґааги.
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