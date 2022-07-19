На России заявили, что теперь у них будут "более жесткие требования" на переговорах с Украиной
Об этом высказался председатель комитета Госдумы по международным делам и участник российской делегации на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Глава комитета Госдумы страны-агрессора РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что в случае возобновления переговоров между Украиной и Россией, российская сторона якобы выдвинет "более жесткие условия и по срокам, и по сути".
Об этом сообщает российский Интерфакс.
"Сегодня условия с нашей стороны будут совершенно иными, более жесткими", — сказал он.
По словам представителя Госдумы РФ, в частности, ужесточат требования относительно демилитаризации и денацификации, и относительно признания независимости псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР".
Ранее Михаил Подоляк говорил, что мирный договор с Россией возможен, когда Украина восстановит свою территориальную целостность.
Глава переговорной группы с Россией, народный депутат Давид Арахамия заявил, что Украина сможет возобновить мирные переговоры с Россией, когда укрепит свои силы благодаря контрнаступлению и когда оккупанты вернутся к позициям 23 февраля.
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