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Ядерный террорист. СБУ показала, как оккупанты захватывали Чернобыльскую АЭС - ВИДЕО

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Страна - ядерный террорист

Ядерный террорист. СБУ показала, как оккупанты захватывали Чернобыльскую АЭС - ВИДЕО

Getty Images / Global Images Ukraine

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Служба безопасности Украины собрала безоговорочные доказательства того, что подразделения российской армии, силой захватившие объекты Чернобыльской АЭС и контролировавшие их в период с 24 февраля по 31 марта 2022 года, совершили акт ядерного терроризма.

Спецслужба обнародовала кадры с камер видеонаблюдений, которые ранее не демонстрировались.

Отмечается, что несмотря на то, что реакторы не работают, ЧАЭС остается огромным комплексом с тремя хранилищами отработанного ядерного топлива и рядом площадок с радиоактивными отходами.

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Превратив этот объект в свою временную военную базу, РФ грубо нарушила Женевскую конвенцию, прямо запрещающую совершать нападения на ядерные объекты в условиях вооруженного конфликта.

Следователями установлено, что 24 февраля военные из РФ, угрожая персоналу применением тяжелого вооружения, зашли на территорию ГСП "ЧАЭС" и хранилищ ядерных отходов.

В ходе временной оккупации захватчики также нарушили все нормы ядерной безопасности:

  • повредили помещение, заменяли территорию и спровоцировали ряд пожаров, запустив тем самым неконтролируемые процессы;
  • сделали невозможным регулярный внешний мониторинг радиации и непрерывная поставка запасных частей, топлива и расходных материалов;
  • удерживали персонал в стрессовых условиях, увеличивая вероятность профессиональных ошибок.

Дехтяренко отметил, что в распоряжении СБУ есть документальное подтверждение, что:

  • во время оккупации на территории зоны отчуждения постоянно находилось большое количество тяжелой военной техники, вооружения и более 1000 военных из РФ;
  • непосредственно на территории радиационно опасных объектов и хранилища ХОЯТ-2 (промежуточное хранилище отработанного ядерного топлива "сухого" типа) находились 300 и 30 военных соответственно;
  • на территории хранилища, где проводятся работы с отработанными материалами реакторов с плутонием-239, оккупанты оборудовали 5 огневых точек;
  • территория зоны отчуждения была заминирована: обнаружено более 100 минировок и 3 подрыва;
  • в начале марта оккупанты повредили вышки связи, что повлекло за собой выход из строя системы мониторинга радиационной обстановки;

Спикер СБУ напомнил, что 9 марта предприятие было почти полностью обесточено, что практически парализовало работу всех систем контроля и безопасности. В частности была отключена система охлаждения отработанного ядерного топлива;

В результате ведения боевых действий и умышленных поджогов, по данным систем NASA и Европейского космического агентства, на территории зоны отчуждения в период пребывания в ней оккупационных войск были зафиксированы значительные пожары на площади почти 14 тыс. га. Ситуация осложнилась невозможностью доступа пожарных к их тушению;

  • оккупанты разграбили предприятия зоны отчуждения, в частности, автопарк специализированной техники и горючее. Это поставило под угрозу пожарную и радиационную безопасность в зоне отчуждения;
  • разграблена и фактически уничтожена уникальная лаборатория "Экоцентр", 6 млн евро на оборудование которой профинансировала Еврокомиссия. Украдено и оборудование, купленное на средства Фукусимского университета в рамках реализации японско-украинского проекта по программе "SATREPS". В ходе оккупации выведена из строя система физической защиты в ГСП "ЧАЭС" и похищена мобильная лаборатория радиационной разведки стоимостью 2,5 млн. гривен;
  • похищен 21 источник ионизирующего излучения общей активностью почти 7 млн ​​Бк. Этого достаточно, чтобы сделать опасным для пребывания людей участок площадью около 2 тыс. кв. м.;
  • оккупанты вели земляные работы на территории пункта временной локализации радиоактивных отходов "Рыжий лес".
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В статье: война с Россией
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