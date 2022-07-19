Ядерный террорист. СБУ показала, как оккупанты захватывали Чернобыльскую АЭС - ВИДЕО

Служба безопасности Украины собрала безоговорочные доказательства того, что подразделения российской армии, силой захватившие объекты Чернобыльской АЭС и контролировавшие их в период с 24 февраля по 31 марта 2022 года, совершили акт ядерного терроризма.

Спецслужба обнародовала кадры с камер видеонаблюдений, которые ранее не демонстрировались.

Отмечается, что несмотря на то, что реакторы не работают, ЧАЭС остается огромным комплексом с тремя хранилищами отработанного ядерного топлива и рядом площадок с радиоактивными отходами.

Превратив этот объект в свою временную военную базу, РФ грубо нарушила Женевскую конвенцию, прямо запрещающую совершать нападения на ядерные объекты в условиях вооруженного конфликта.

Следователями установлено, что 24 февраля военные из РФ, угрожая персоналу применением тяжелого вооружения, зашли на территорию ГСП "ЧАЭС" и хранилищ ядерных отходов.

В ходе временной оккупации захватчики также нарушили все нормы ядерной безопасности:

повредили помещение, заменяли территорию и спровоцировали ряд пожаров, запустив тем самым неконтролируемые процессы;

сделали невозможным регулярный внешний мониторинг радиации и непрерывная поставка запасных частей, топлива и расходных материалов;

удерживали персонал в стрессовых условиях, увеличивая вероятность профессиональных ошибок.

Дехтяренко отметил, что в распоряжении СБУ есть документальное подтверждение, что:

во время оккупации на территории зоны отчуждения постоянно находилось большое количество тяжелой военной техники, вооружения и более 1000 военных из РФ;

непосредственно на территории радиационно опасных объектов и хранилища ХОЯТ-2 (промежуточное хранилище отработанного ядерного топлива "сухого" типа) находились 300 и 30 военных соответственно;

на территории хранилища, где проводятся работы с отработанными материалами реакторов с плутонием-239, оккупанты оборудовали 5 огневых точек;

территория зоны отчуждения была заминирована: обнаружено более 100 минировок и 3 подрыва;

в начале марта оккупанты повредили вышки связи, что повлекло за собой выход из строя системы мониторинга радиационной обстановки;

Спикер СБУ напомнил, что 9 марта предприятие было почти полностью обесточено, что практически парализовало работу всех систем контроля и безопасности. В частности была отключена система охлаждения отработанного ядерного топлива;

В результате ведения боевых действий и умышленных поджогов, по данным систем NASA и Европейского космического агентства, на территории зоны отчуждения в период пребывания в ней оккупационных войск были зафиксированы значительные пожары на площади почти 14 тыс. га. Ситуация осложнилась невозможностью доступа пожарных к их тушению;