Ядерный террорист. СБУ показала, как оккупанты захватывали Чернобыльскую АЭС - ВИДЕО
Страна - ядерный террорист
Getty Images / Global Images Ukraine
Служба безопасности Украины собрала безоговорочные доказательства того, что подразделения российской армии, силой захватившие объекты Чернобыльской АЭС и контролировавшие их в период с 24 февраля по 31 марта 2022 года, совершили акт ядерного терроризма.
Спецслужба обнародовала кадры с камер видеонаблюдений, которые ранее не демонстрировались.
Отмечается, что несмотря на то, что реакторы не работают, ЧАЭС остается огромным комплексом с тремя хранилищами отработанного ядерного топлива и рядом площадок с радиоактивными отходами.
Превратив этот объект в свою временную военную базу, РФ грубо нарушила Женевскую конвенцию, прямо запрещающую совершать нападения на ядерные объекты в условиях вооруженного конфликта.
Следователями установлено, что 24 февраля военные из РФ, угрожая персоналу применением тяжелого вооружения, зашли на территорию ГСП "ЧАЭС" и хранилищ ядерных отходов.
В ходе временной оккупации захватчики также нарушили все нормы ядерной безопасности:
- повредили помещение, заменяли территорию и спровоцировали ряд пожаров, запустив тем самым неконтролируемые процессы;
- сделали невозможным регулярный внешний мониторинг радиации и непрерывная поставка запасных частей, топлива и расходных материалов;
- удерживали персонал в стрессовых условиях, увеличивая вероятность профессиональных ошибок.
Дехтяренко отметил, что в распоряжении СБУ есть документальное подтверждение, что:
- во время оккупации на территории зоны отчуждения постоянно находилось большое количество тяжелой военной техники, вооружения и более 1000 военных из РФ;
- непосредственно на территории радиационно опасных объектов и хранилища ХОЯТ-2 (промежуточное хранилище отработанного ядерного топлива "сухого" типа) находились 300 и 30 военных соответственно;
- на территории хранилища, где проводятся работы с отработанными материалами реакторов с плутонием-239, оккупанты оборудовали 5 огневых точек;
- территория зоны отчуждения была заминирована: обнаружено более 100 минировок и 3 подрыва;
- в начале марта оккупанты повредили вышки связи, что повлекло за собой выход из строя системы мониторинга радиационной обстановки;
Спикер СБУ напомнил, что 9 марта предприятие было почти полностью обесточено, что практически парализовало работу всех систем контроля и безопасности. В частности была отключена система охлаждения отработанного ядерного топлива;
В результате ведения боевых действий и умышленных поджогов, по данным систем NASA и Европейского космического агентства, на территории зоны отчуждения в период пребывания в ней оккупационных войск были зафиксированы значительные пожары на площади почти 14 тыс. га. Ситуация осложнилась невозможностью доступа пожарных к их тушению;
- оккупанты разграбили предприятия зоны отчуждения, в частности, автопарк специализированной техники и горючее. Это поставило под угрозу пожарную и радиационную безопасность в зоне отчуждения;
- разграблена и фактически уничтожена уникальная лаборатория "Экоцентр", 6 млн евро на оборудование которой профинансировала Еврокомиссия. Украдено и оборудование, купленное на средства Фукусимского университета в рамках реализации японско-украинского проекта по программе "SATREPS". В ходе оккупации выведена из строя система физической защиты в ГСП "ЧАЭС" и похищена мобильная лаборатория радиационной разведки стоимостью 2,5 млн. гривен;
- похищен 21 источник ионизирующего излучения общей активностью почти 7 млн Бк. Этого достаточно, чтобы сделать опасным для пребывания людей участок площадью около 2 тыс. кв. м.;
- оккупанты вели земляные работы на территории пункта временной локализации радиоактивных отходов "Рыжий лес".
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