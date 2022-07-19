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Венгрия разрешила транзит техники и оружия в Украину через свою территорию

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Венгрия кардинально изменила свою позицию в этом вопросе

Венгрия разрешила транзит техники и оружия в Украину через свою территорию

фото из свободных источников

Новина українською

19 июля заместитель Министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Левенте Мадяр встретился с городским головой Львова Андреем Садовым и высказал правительственную позицию по транзиту оружия в Украину через территорию Венгрии.

Об этом сообщает сайт Львовского городского совета.

По словам чиновника, Венгрия изменила мнение и не возражает против того, чтобы третьи страны перевозили по ее территории оружие для Украины.

"Мы поражены происходящими здесь событиями, мы действительно сочувствуем вам. За последние 200 лет мы с Россией воевали трижды. Эти войны были не на жизнь, а на смерть. В отличие от многих западных партнеров, мы на себе почувствовали, что это такое - противостояние этому огромному восточному государству. При этом сама Венгрия не будет поставлять свое оружие - это наша стратегическая позиция. Однако третьи страны могут пользоваться нашей территорией", - отметил Мадяр.

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Также дипломат добавил, что венгерские летние лагеря и санатории готовы принять украинских детей, а больницы – раненых гражданских и военных. Как рассказали представители венгерской делегации, страна предоставит 1000 стипендий для обучения украинцев в университетах.

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В статье: война с Россией
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