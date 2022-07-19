Враг пытается наступать на трех направлениях. Генштаб доложил о ситуации на фронте за 19 июля
Сводка Генштаба по положению на фронтах за 19 июля
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 19 июля.
Идут сто сорок шестые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.
На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в деятельности вооруженных сил республики Беларусь не отмечается. Завершается ротация подразделений, задействованных до прикрытия участка белорусско-украинской границы.
На Северском направлении враг обстрелял из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня с территории российской федерации Николаевку Черниговской области и Заруцкое, Журавку, Белополье, Искрисковщину, Мирополье, Эсмань и Волковку Сумской области.
На Харьковском направлении враг продолжил огневое поражение из артиллерии населенных пунктов в районах к северу, востоку и юго-востоку от Харькова.
Совершал неудачные попытки ведения наступательных действий в направлениях сел Уды и Гусаровка. Вблизи последнего нанес авиационный удар.
На Славянском направлении противник обстреливал из ствольной, реактивной артиллерии и танков районы населенных пунктов Дибровное, Новониколаевка, Большая Камышеваха, Долина, Чеполь, Семиланне, Грушеваха, Адамовка, Барвенково, Богородичное, Архангеловка и Новая Дмитровка.
Враждеская попытка разведки боем в направлении Дмитровки завершилась неудачно. оккупанты с потерями отошли.
На Донецком направлении основные усилия противник сосредоточивает на попытках продвижения в направлениях Северска и Бахмута.
Враг совершал артиллерийские обстрелы вблизи Краматорска, Райгородка, Донецкого, Верхнекаменского, Спорного, Стародубовки, Северска, Дроновки и Ивано-Дарьевки. Нанес авиаудару неподалеку от Верхнекаменского.
Украинские воины нанесли оккупантам значительные потери, когда они пытались продвинуться в направлениях Григоровки, Спорного и Ивано-Дарьевки. Враг беспорядочно отступил.
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На Бахмутском направлении захватчики обстреляли районы населенных пунктов Бахмут, Новолуганское, Покровское, Вершина, Веселая Долина, Яковлевка, Берестово и Зайцево. Нанесли авиационные удары возле Углегорской ТЭС, Покровского, Майорска, Торецкой, Берестового и Вершины.
Враг вел штурмовые действия в направлении Покровского, имеет частичный успех, закрепляется на южной окраине населенного пункта.
Попытки противника продвинуться в направлениях Берестового, Белогоровки, Вершины и территории Углегорской ТЭС не имели успеха.
На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных действий не вел. Совершил обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Владимировка, Авдеевка, Пречистовка, Новомихайловка, Павловка, Угледар, Марьинка, Тонечко, Большая Михайловка, Январское, Каменское, Волшебное, Малые Щербаки, Новоандреевка и Никополь.
Нанес авиаудару недалеко от Каменки.
На Южнобужском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Продолжаются обоюдные обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и танков вдоль всей линии соприкосновения.
В Акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника продолжает выполнение задач по поддержке действий наземных войск и блокированию северо-западной части Черного моря.
В готовности к ракетным ударам по объектам на территории Украины находятся три носителя высокоточного оружия.
Противник продолжает нести потери в живой силе и технике. Продолжаются взрывы складов боеприпасов врага. Фиксируется увеличение случаев дезертирства русских оккупантов, которые любым способом пытаются попасть на территорию России.
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