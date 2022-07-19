Венедиктова будет назначена послом Украины в Швейцарии - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ирины Венедиктовой с должности генпрокурора.

Соответствующей указ от 19 июля размещен на сайте главы государства.

"Уволить Венедиктову Ирину Валентиновну от должности генерального прокурора", - говорится в тексте указа.

В то же время, по данным СМИ, Венедиктова, скорее всего, станет послом Украины в Швейцарии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Напомним, 17 июля стало известно, что президент Владимир Зеленский отстранил Ирину Венедиктову от должности генерального прокурора, а Ивана Баканова отстранил от исполнения обязанностей главы СБУ.