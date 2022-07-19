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Венедиктова будет назначена послом Украины в Швейцарии - СМИ

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Венедиктова будет назначена послом Украины в Швейцарии - СМИ

фото из свободных источников

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ирины Венедиктовой с должности генпрокурора.

Соответствующей указ от 19 июля размещен на сайте главы государства.

"Уволить Венедиктову Ирину Валентиновну от должности генерального прокурора", - говорится в тексте указа.

В то же время, по данным СМИ, Венедиктова, скорее всего, станет послом Украины в Швейцарии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Напомним, 17 июля стало известно, что президент Владимир Зеленский отстранил Ирину Венедиктову от должности генерального прокурора, а Ивана Баканова отстранил от исполнения обязанностей главы СБУ.

Уже 19 июля Верховная Рада уволила Венедиктову с должности главы Офиса генпрокурора. Позже народный депутат, руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал о новой должности, которую получит Венедиктова. Кроме того, он подчеркнул, что она ушла с должности добровольно. Однако перед этим с бывшей генпрокуроркой состоялся разговор.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский Ирина Венедиктова
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Комментарии (1)
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олег донецьк Украіна (донецьк)
19.07.2022 в 21:10
тёплое местечко для псины?
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