"Дискриминационный закон об олигархах". Ахметов пояснил, почему уходит из медиабизнеса
Что касается развития медиа в Польше и других странах – это решение пока не принято
Фото: ФК Шахтер Донецк
Украинский бизнесмен и владелец "Шахтера" Ринат Ахметов
Напомним, что недавно SCM Ахметова начала процедуру аннулирования лицензий Медиа Группы Украины. Прекратили вещание и ТК Футбол.
"Это решение вызвано только одним фактором – вступление в силу дискриминационного закона об олигархах.
Это вынужденное, тяжелое решение, которое я принял с болью в сердце. Мы начали развивать медиа-бизнес в 2000 году и инвестировали 1.5 млрд долларов.
Каналы "Украина" и "Украина 24" – безоговорочные лидеры украинского телевещания. Наша звездная команда насчитывала 4000 сотрудников, создавших действительно свободное, профессиональное и интересное медиа.
После начала полномасштабной российской войны против Украины и через короткий 6-месячный срок для продажи, который определен законом, продать этот крупный медиабизнес на рыночных условиях невозможно. А закон, который начал действовать, и не был отменен, требовал от меня избавиться от средств массовой информации. Поэтому я был вынужден отказаться от всех лицензий на вещание и передать их государству, а также остановить электронные и типографские СМИ. Что касается развития медиа в Польше и других странах – это решение на этом этапе не принято", - заявил Ахметов.
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