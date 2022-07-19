"Дискриминационный закон об олигархах". Ахметов пояснил, почему уходит из медиабизнеса

Украинский бизнесмен и владелец "Шахтера" Ринат Ахметов заявил о выходе из медийного бизнеса . Как разъяснил он, решение связано с так законом об олигархах.

Напомним, что недавно SCM Ахметова начала процедуру аннулирования лицензий Медиа Группы Украины. Прекратили вещание и ТК Футбол.