ЕС подписал меморандум о первом транше на 1 млрд евро для Украины
Это первый транш из общей суммы в 9 млрд евро
twitter.com/VDombrovskis
Европейский союз и Украина подписали меморандум о предоставление первого транша макрофинансовой помощи на 1 млрд евро. Отметим, это первый транш из общей суммы в 9 млрд евро.
Об этом сообщил в Twitter вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса.
"Подписание меморандума о взаимопонимании с Украиной от имени ЕС о предоставлении макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро в качестве экстренного финансирования. Эта сумма будет выплачена в конце июля для поддержки правительства и народа Украины", - отметил он.
Он добавил, что украинская экономика работает в условиях войны, и Европейский союз должен ей помочь.
Напомним, накануне Совет ЕС
Signing Memorandum of Understanding with ???????? on behalf of EU to provide €1 billion macro-financial assistance as emergency funding.— Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) July 19, 2022
This will be paid out end-July to support Ukraine’s government & people.
Ukraine is an economy at war. The EU is here to help. #StandWithUkraine pic.twitter.com/rXaWdGAJhw
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