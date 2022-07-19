  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Оккупанты устроили "национализацию" - лишили украинцев права собственности на недвижимость в Мариуполе
В тренде

Оккупанты устроили "национализацию" - лишили украинцев права собственности на недвижимость в Мариуполе

Общие новости
(1 голосов)

Если жители не прошли регистрацию в банановых органах банановой республики

Оккупанты устроили "национализацию" - лишили украинцев права собственности на недвижимость в Мариуполе

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram сообщил, что российские оккупанты лишили граждан Украины права собственности на недвижимость в городе.

"С сегодняшнего дня все граждане Украины лишены права собственности на недвижимость в Мариуполе по решению оккупационных властей.

Читайте такжеАндрющенко: В Мариуполе ежедневно гибнет в среднем 25 человек

Если они не прошли регистрацию в банановых органах банановой республики. Фактически, на днях пройдет "национализация!" уцелевшего и последует расселение по ордерам", - написал Андрющенко.

Советник мэра предупредил мариупольцев, которые будут вселяться в чужие квартиры: "Если уже вселились – позаботьтесь о чужой собственности, иначе будете нести ответственность по закону".

Решение российских захватчиков Андрющенко назвал "совершенно незаконным".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Петр Андрющенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде