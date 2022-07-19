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ЕС может ввести санкции против "любимых байкеров" Путина

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А также против мэра Москвы Собянина, актеров Безрукова и Машкова

ЕС может ввести санкции против "любимых байкеров" Путина

фото из свободных источников

Новина українською

Европейский союз может ввести санкции против представителей российского байкерского клуба "Ночные волки". Его лидера называют другом президента Владимира Путина.

Об этом сообщает EUobserver.

Сообщается, что Евросоюз обсуждает седьмой пакет санкций, в котором, в частности, рассматривается возможность внесения лидера "Ночных волков" Александра Залдостанова и его троих сообщников в черный список. Также под санкции может попасть и сам байкерский клуб.

Залдостанов активно поддерживает российскую государственную пропаганду, отрицает право Украины на государственность и призывает к "денацификации".

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В списке есть и глава европейского отделения "волков" словак Йозеф Хамбалек. Предполагается, что Словакия заморозит его активы, ему также запретят поездки в другие страны ЕС.

В общей сложности новый черный список будет включать 47 человек. Большинство из них российские военачальники, политики или украинские коллаборанты на оккупированных территориях.

В частности, санкции будут введены против мэра Москвы Сергея Собянина, актеров Сергея Безрукова и Владимира Машкова.

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В статье: война с Россией
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