ЕС может ввести санкции против "любимых байкеров" Путина
А также против мэра Москвы Собянина, актеров Безрукова и Машкова
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Европейский союз может ввести санкции против представителей российского байкерского клуба "Ночные волки". Его лидера называют другом президента Владимира Путина.
Об этом сообщает EUobserver.
Сообщается, что Евросоюз обсуждает седьмой пакет санкций, в котором, в частности, рассматривается возможность внесения лидера "Ночных волков" Александра Залдостанова и его троих сообщников в черный список. Также под санкции может попасть и сам байкерский клуб.
Залдостанов активно поддерживает российскую государственную пропаганду, отрицает право Украины на государственность и призывает к "денацификации".
В списке есть и глава европейского отделения "волков" словак Йозеф Хамбалек. Предполагается, что Словакия заморозит его активы, ему также запретят поездки в другие страны ЕС.
В общей сложности новый черный список будет включать 47 человек. Большинство из них российские военачальники, политики или украинские коллаборанты на оккупированных территориях.
В частности, санкции будут введены против мэра Москвы Сергея Собянина, актеров Сергея Безрукова и Владимира Машкова.
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