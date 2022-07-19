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На Харьковщине сбили российскую ракету, выпущенную комплексом С-300 - ФОТО

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Россияне стали переделывать зенитные комплексы С-300 под ударные ракеты

На Харьковщине сбили российскую ракету, выпущенную комплексом С-300 - ФОТО

фото из свободных источников

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В Харьковской области ВСУ сбили российскую ракету, которую оккупанты запустили из ЗРК С-300.

Об этом сообщает начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова.

Следователями обнаружена ракета, которой оккупанты пытались обстрелять Харьковскую область. ВСУ сбили эту ракету в области. Она вылетела сегодня с территории Белгорода примерно в 4 утра.

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"Судя по маркировке - это зенитная управляемая ракета 5в55, ЗРК С-300. Ведутся все необходимые следственные действия на месте находки", - сообщил Болвинов.

На Харьковщине сбили российскую ракету, выпущенную комплексом С-300 - ФОТО - изображение 1На Харьковщине сбили российскую ракету, выпущенную комплексом С-300 - ФОТО - изображение 2На Харьковщине сбили российскую ракету, выпущенную комплексом С-300 - ФОТО - изображение 3На Харьковщине сбили российскую ракету, выпущенную комплексом С-300 - ФОТО - изображение 4На Харьковщине сбили российскую ракету, выпущенную комплексом С-300 - ФОТО - изображение 5
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В статье: война с Россией
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