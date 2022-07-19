Кабмин одобрил документ, по которому в Украине намерены собирать Байрактары

Правительство направит в Верховную Раду законопроект о ратификации Соглашения между Украиной и Турцией. Это позволит построить в Украине завод по производству беспилотников "Байрактар".

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Как отметил глава Правительства, Кабмин направит в Верховную Раду законопроект о ратификации Соглашения между Украиной и Турцией по сотрудничеству в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях.

Среди прочего, это позволит построить в Украине завод по производству и обслуживанию знаменитых беспилотников "Байрактар".

"Кроме того, утвердили привлечение очередного гранта от Соединенных Штатов в размере 4,5 млрд долларов. Это наглядная демонстрация того, что наши союзники продолжают крепко стоять рядом с Украиной и помогают нам приблизить победу", - добавил Шмыгаль.

Читайте также Производитель Байрактаров заявил, что никогда не продаст беспилотники России

Напомним, что Меморандум о сотрудничестве между Министерством обороны Украины и компанией Bayraktar Savunma по строительству и обустройству совместного учебно-испытательного центра для обслуживания, текущего ремонта, модернизации БПЛА, а также обучению персонала, связанного с эксплуатацией беспилотных летательных аппаратов Bayraktar был подписан в сентябре 2021 года.

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что возле Василькова Киевской области уже строится завод по производству реактивных беспилотников типа ANKA. Арестович уточнил, что ANKA - это следующее поколение БПЛА после Bayraktar.

3 февраля 2022 года министр обороны Украины Алексей Резников и министр промышленности и технологий Турецкой Республики Мустафа Варанк подписали рамочное соглашение между правительством Украины и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях.

После подписания соглашения Зеленский заявил, что благодаря этому документу будет расширено производство БПЛА компании Bayraktar в Украине.