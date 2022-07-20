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Ахметов: Я за мир на украинских условиях – возвращение под контроль Украины всех наших территорий

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Ринат Ахметов - о войне и своем отношении к ней

Ахметов: Я за мир на украинских условиях – возвращение под контроль Украины всех наших территорий

shakhtar.com

Новина українською

Украинский бизнесмен и владелец "Шахтера" Ринат Ахметов высказал свое мнение о российско-украинской войне.

"Потери нашей страны огромны – более одной пятой территории, половина ВВП, дефицит бюджета 35%, треть металлургии, 40% экспорта зерновых, объекты энергетики, порты, инфраструктура, а главное – 11 млн человек, которые или уехали за границу , или стали внутренне перемещенными лицами. Для восстановления экономического суверенитета мы должны однозначно восстановить территориальный суверенитет – вернуть территории, захваченные режимом путина. Сейчас наша экономика напрямую зависит от поддержки Запада, за что я благодарен, в частности, Италии.

Война убивает людей, уничтожает их судьбы и уничтожает будущее. Я за установление мира на украинских условиях – вывод всех российских войск с территории Украины и возвращение под контроль Украины всех наших территорий. Россия, напавшая на Украину, на этом этапе к такому не готова. Важно понять, что Украина борется и за свою, и за вашу свободу. Это наша общая борьба, которую мы обязаны выиграть", - сказал Ахметов.

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В статье: Ринат Ахметов Шахтер (Донецк) война с Россией
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Источник:
SCM

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