На Херсонщине ВСУ сбили российский истребитель Су-35 - ВИДЕО

В районе Новой Каховки зенитные ракетные войска Воздушных сил сбили российский истребитель.

Об этом сообщает пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ.

"Около 20.00 19 июля подразделением зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины в районе Новой Каховки сбит российский истребитель, предположительно Су-35. Истребитель пытался атаковать штурмовики Воздушных сил ВС Украины. Есть визуальное подтверждение сбивания самолета, пилот катапультировался", - говорится в заялении.

Интересно, что падение самолета видели и многие местные жители. При этом оккупанты пытались оправдать потерю современного самолета, заявляя, что был сбит беспилотник. Видимо, за людей своих пилотов русня не считает.