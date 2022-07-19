На Херсонщине ВСУ сбили российский истребитель Су-35 - ВИДЕО
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Getty Images/Global Images Ukraine
В районе Новой Каховки зенитные ракетные войска Воздушных сил сбили российский истребитель.
Об этом сообщает пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ.
"Около 20.00 19 июля подразделением зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины в районе Новой Каховки сбит российский истребитель, предположительно Су-35.
Истребитель пытался атаковать штурмовики Воздушных сил ВС Украины.
Есть визуальное подтверждение сбивания самолета, пилот катапультировался", - говорится в заялении.
Интересно, что падение самолета видели и многие местные жители. При этом оккупанты пытались оправдать потерю современного самолета, заявляя, что был сбит беспилотник. Видимо, за людей своих пилотов русня не считает.
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