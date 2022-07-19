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На Херсонщине ВСУ сбили российский истребитель Су-35 - ВИДЕО

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На Херсонщине ВСУ сбили российский истребитель Су-35 - ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В районе Новой Каховки зенитные ракетные войска Воздушных сил сбили российский истребитель.

Об этом сообщает пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ.

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"Около 20.00 19 июля подразделением зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины в районе Новой Каховки сбит российский истребитель, предположительно Су-35.

Истребитель пытался атаковать штурмовики Воздушных сил ВС Украины.

Есть визуальное подтверждение сбивания самолета, пилот катапультировался", - говорится в заялении.

Интересно, что падение самолета видели и многие местные жители. При этом оккупанты пытались оправдать потерю современного самолета, заявляя, что был сбит беспилотник. Видимо, за людей своих пилотов русня не считает.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
19.07.2022 в 21:53
Молодці. Чудовий вечір. Слава Україні! Слава ЗСУ!
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