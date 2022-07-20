Антоновский мост в Херсоне поврежден, но пригоден к эксплуатации. Пока
Но пристрелка пошла
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Антоновский мост в Херсоне поврежден, но пока он остался пригодным к эксплуатации.
Об этом сообщил в Фейсбуке первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.
"Антоновский мост был поврежден, но остался пригоден к эксплуатации (пока)", - написал он.
Подробности узнаем в официальных комментариях от ВСУ, подчеркнул Соболевский.
Напомним, что во вторник, 19 июля, в оккупированном Херсоне
Антоновский мост – единственный мост, связывающий временно оккупированный Херсон с левым берегом Днепра. Выведение из строя моста при наступлении войск Украины оставит россиянам один путь – через ГЭС. Оккупационная группа войск в Херсоне может остаться без поставок и пополнения.
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