Антоновский мост в Херсоне поврежден, но пригоден к эксплуатации. Пока

Антоновский мост в Херсоне поврежден, но пока он остался пригодным к эксплуатации.

Об этом сообщил в Фейсбуке первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

"Антоновский мост был поврежден, но остался пригоден к эксплуатации (пока)", - написал он.

Подробности узнаем в официальных комментариях от ВСУ, подчеркнул Соболевский.

Напомним, что во вторник, 19 июля, в оккупированном Херсоне зафиксированы взрывы в районе стратегического Антоновского моста .

Антоновский мост – единственный мост, связывающий временно оккупированный Херсон с левым берегом Днепра. Выведение из строя моста при наступлении войск Украины оставит россиянам один путь – через ГЭС. Оккупационная группа войск в Херсоне может остаться без поставок и пополнения.