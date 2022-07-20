"Мариуполь – это Украина! Смерть рашистам!" - в городе расклеивают проукраинские листовки
Мариуполь сопротивляется
Getty Images/Global Images Ukraine
Во временно захваченном и уничтоженном россиянами Мариуполе украинцы сопротивляются российским захватчикам и распространяют листовки.
Об этом сообщил в телеграме советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
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"Мариуполь. Сопротивление в действии! В Мариуполе наши люди напомнили оккупантам, что Мариуполь - это Украина. А оккупантов ждет уничтожение! Возмездие - рядом", - написал советник мэра.
Он также опубликовал видео, на котором видно, как человек расклеивает в городе листовки с надписями "Мариуполь – это Украина! Смерть рашистам!"
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