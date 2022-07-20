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Welt: Несмотря на обещания, Шольц сократил военную поддержку Украины

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Последняя поставка значительного вооружения из Германии состоялась месяц назад

Welt: Несмотря на обещания, Шольц сократил военную поддержку Украины

welt.de

Новина українською

Немецкий канцлер Олаф Шольц сократил военную поддержку Украины, несмотря на обещания нарастить поставки.

Об этом сообщает немецкое издание Welt.

Издание отмечает, что Шольц продолжает обещать, что Германия нарастит поставки, однако судя по списку от федерального правительства, они только сокращаются.

Последняя поставка значительного вооружения из Германии состоялась четыре недели назад. 21 июня в Украину прибыли семь самоходных гаубиц, обещанных Киеву в начале мая. В списке федерального правительства они были доставлены 28 июня вместе с новыми боеприпасами, еще 5000 шлемов, оборудованием для защиты от дронов и запасными частями для автомобилей.

С того времени список трижды обновляли и дополняли новыми товарами, за чем следило Welt. За последние три недели Украина получила две поставки. В первую неделю июля Киев получил из Германии 42 тысячи сухпайков. Вторая поставка включала 102 небронированных автомобиля.

Немецкая оппозиция уже критикует позицию правительства Германии.

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"Публичная речь и действия в федеральном правительстве явно отличаются. Это позор", - заявил один из лидеров фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Торстен Фрай.

По его словам, нежелание поставлять оружие наносит ущерб репутации Германии.

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В статье: война с Россией Олаф Шольц
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