США предоставят Украине очередной пакет военной помощи с HIMARS
Очень хорошие новости
Генштаб ЗСУ
Администрация президента США Джо Байдена на этой неделе объявит о выделении Украине очередного пакета военной помощи для Украины, который будет включать дополнительные ракетные системы HIMARS.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джона Кирби.
"Мы продолжим оказывать Украине исторический уровень помощи в области безопасности. Позже на этой неделе администрация объявит о следующем пакете вооружений и оборудования для Украины. Он будет включать больше HIMARS, которые украинцы очень эффективно используют для создания разницы на поле боя", - отметил он.
По его словам, в этом пакете также будут дополнительные артиллерийские боеприпасы и ракеты для РЗСО.
Отметим, что в среду, 20 июля, западные союзники на встрече в формате "Рамштайн" могут объявить о предоставлении дополнительных вооружений.
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