Слуга народа Безуглая: Там, где были основные направления удара - там была я

Народный депутат "Слуги народа" от Марьянна Безуглая в интервью Громадському рассказала, где она находилась со времени полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

"Сначала работала в Киеве и Киевской области. Мой округ — Оболонский район. Это довольно пострадавший район Киева, прежде всего Пуща-Водица. Сейчас там стоит вопрос восстановления инфраструктуры.

Дальше я ездила в Польшу вместе с министром иностранных дел, господином Кулебой, обсуждала вопросы вооружения. Эта поездка была успешной. Мы получили очень много вооружения от Польши как советского образца, так и современного. Это основная страна, которая нам предоставила танки, и мы очень благодарны Польше за такую ​​поддержку.

А дальше, в начале апреля, я поехала от Харьковской до ​​Запорожской области. Потом посещала и юг — Николаевскую, Одесскую области, но, прежде всего, с акцентом именно на основные направления удара — Харьковщину и Донбасс. Там, где были главные направления удара, там была я. Поэтому, как только смогла, приехала на Донбасс.

Это был рекогносцировочный визит (разведка для уточнения данных о силах врага/знакомство с обстоятельствами. – Ред.). Я приезжала в Лисичанск, Северодонецк, в окрестные города и населенные пункты. Посетила бригады и подразделения", – сообщила нардеп.

Напомним, что глава Луганской ОВА Сергей Гайдай конфликтовал с Безуглой, заявляя, что нардеп на линии фронта мешает работать военным и администрации, пытается навязать свою позицию . С такой же позицией выступали и некоторые украиснкие СМИ.

Также Безуглая отметилась тем, что с ее подачи в Раду был внесен законопроект, позволяющий командирам самостоятельно расстреливать подчиненных за дезертирство. После громкого скандала эта инициатива была отозвана.