Резников объяснил, сколько систем HIMARS нужно Украине для эффективного контрнаступления

Министр Обороны Украины Алексей Резников в разговоре, организованном Atlantic Council, объяснил, сколько систем HIMARS нужно Украине для эффективного ведения войны против россии.

По словам министра, стране нужно около 50 систем HIMARS, чтобы остановить российские войска. А для эффективного контрнаступления – 100 таких установок.

Дополнительные поставки вооружения позволят полностью уничтожить российскую логистику и избежать тактики массированных атак с большими потерями.

Добавим, что США ранее объявили о том, что до конца этой недели одобрят очередной пакет военной помощи для Украины, который будет содержать, в частности, HIMARS и снаряды к ним.