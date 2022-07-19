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Резников объяснил, сколько систем HIMARS нужно Украине для эффективного контрнаступления

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И для того, чтобы остановить российские войска

Резников объяснил, сколько систем HIMARS нужно Украине для эффективного контрнаступления

U.S. Army

UA-Футбол
Новина українською

Министр Обороны Украины Алексей Резников в разговоре, организованном Atlantic Council, объяснил, сколько систем HIMARS нужно Украине для эффективного ведения войны против россии.

По словам министра, стране нужно около 50 систем HIMARS, чтобы остановить российские войска. А для эффективного контрнаступления – 100 таких установок.

Дополнительные поставки вооружения позволят полностью уничтожить российскую логистику и избежать тактики массированных атак с большими потерями.

Добавим, что США ранее объявили о том, что до конца этой недели одобрят очередной пакет военной помощи для Украины, который будет содержать, в частности, HIMARS и снаряды к ним.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Ukraine NOW

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