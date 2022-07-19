Резников объяснил, сколько систем HIMARS нужно Украине для эффективного контрнаступления
И для того, чтобы остановить российские войска
U.S. Army
Министр Обороны Украины Алексей Резников в разговоре, организованном Atlantic Council, объяснил, сколько систем HIMARS нужно Украине для эффективного ведения войны против россии.
По словам министра, стране нужно около 50 систем HIMARS, чтобы остановить российские войска. А для эффективного контрнаступления – 100 таких установок.
Дополнительные поставки вооружения позволят полностью уничтожить российскую логистику и избежать тактики массированных атак с большими потерями.
Добавим, что США ранее объявили о том, что до конца этой недели одобрят очередной пакет военной помощи для Украины, который будет содержать, в частности, HIMARS и снаряды к ним.
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