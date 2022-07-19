Зеленский: Даже рыбы и рапаны имеют больше достоинства, чем офицеры российского флота
Обращение Зеленского к украинцам за 19 июля
Getty Images / Global Images Ukraine
Вечером 19 июля Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением к украинцам.
"Оккупанты совершили ракетный удар по селу в Одесской области - семь ракет "Калибр" против обычного села. И куда же они попали? Неработающая ферма, сельские дома, придомовые сооружения, лицей и дом культуры. Вот такие мишени у российских крылатых ракет. И какими же надо быть тряпками, чтобы выполнять команды на такие ракетные удары по мирным селам и городам?! Даже рыбы и рапаны в Черном море имеют больше достоинства, чем офицеры российского флота.Читайте такжеЗеленский анонсировал увольнение 28 сотрудников СБУ
Идет обновление силовой вертикали государства. Сегодня назначил новых глав областных управлений Службы безопасности Украины в Закарпатской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях. Уволил одного из заместителей главы СБУ.
Благодарен членам конкурсной комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры за финализацию конкурса. Решение о победителе утверждено", - рассказал Зеленский.
Популярное сейчас
- Зинченко попрощался с игроками и тренерским штабом Ман Сити
- Реал отправился в турне в США - с командой Лунин и защитник Шахтера
- Тестовый залп. В Херсоне зафиксированы взрывы в районе стратегического Антоновского моста
- "Разрушение правоохранительной системы, фабрикация уголовных дел". Кого Зеленский назначил новым Генпрокурором
- Елена Зеленская опубликовала видео с солнечной девочкой Лизой, убитой русскими извергами в Виннице
- Известный украинский телеведущий продал свой редкий и дорогущий автомобиль, чтобы помочь ВСУ