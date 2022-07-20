Никополь и Гуляйполе: россияне нанесли ракетные удары по украинским городкам, есть погибшие
Орки будут гореть в аду
Фото: Telegram-канал Валентин Резниченко
российская армия снова устроила террор украинских городов. О ситуации в Днепропетровской области сообщили глава ОВА Валентин Резниченко и председатель областного совета Николай Лукашук.
"Днепропетровщина. 20 июля. 07:08. российская орда не прекращает террор Никопольского района. Умышленно обстреляли из "Градов" жилой квартал в Никополе. Выпустили более 30 реактивных снарядов. Предварительно, два человека погибли, девять – ранены. Шестеро пострадавших в больнице, среди них четверо детей, самому маленькому раненому всего три года, ребенку, который спал дома, когда российские отморозки ударили по нему из "Градов".
"Обстрелом полностью разрушены 3 частных дома, с десяток – повреждены. Спасатели продолжают разбирать завалы и выяснять масштабы разрушений. По городу разбросаны не сдетонировавшие боеприпасы. Работают пиротехники", – отметил Резниченко.
"Спасатели доставали людей из-под завалов, шестерых пострадавших госпитализировали. В Криворожском районе ночь прошла тихо. В других районах области также без чрезвычайных ситуаций", – добавил Лукашук.
оккупанты обстреляли центр города Гуляйполе в Запорожье 20 снарядами. По предварительной информации, есть погибшие. В результате обстрелов были разрушены здания исполкома, горсовета, культурно-спортивного комплекса, почты, а также частные дома, об этом сообщает Запорожская ОВА. Ликвидацией пожаров занимаются спасатели ГСЧС.
Обстрелы были зафиксированы и в Николаевской области, к счастью, жертв нет.
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