Еще двести двухсотых, урожай ББМ и БПЛА. Генштаб сообщил о потерях россиян за 19 июля
Приближаемся к 40 000
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ привел общие боевые потери противника с 24.02 по 20.07, они ориентировочно составили:
- личного состава – около 38750 (+200) человек ликвидировано;
- танков ‒ 1700 (+9) ед;
- боевых бронированных машин – 3905 (+13) ед;
- артиллерийских систем – 856 (+5) ед;
- РСЗО – 250 (+2) ед,
- средства ПВО – 113 (+0) ед,
- самолетов – 221 (+1) ед,
- вертолетов – 188 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 703 (+10),
- крылатые ракеты – 167 (+0),
- корабли / катера – 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2775 (+8) ед,
- специальная техника – 70(+0).
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Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются.
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Источник:facebook.com/GeneralStaff.ua
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