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Еще двести двухсотых, урожай ББМ и БПЛА. Генштаб сообщил о потерях россиян за 19 июля

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Еще двести двухсотых, урожай ББМ и БПЛА. Генштаб сообщил о потерях россиян за 19 июля

Генштаб ЗСУ

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Генеральный штаб ВСУ привел общие боевые потери противника с 24.02 по 20.07, они ориентировочно составили:

  • личного состава – около 38750 (+200) человек ликвидировано;
  • танков ‒ 1700 (+9) ед;
  • боевых бронированных машин – 3905 (+13) ед;
  • артиллерийских систем – 856 (+5) ед;
  • РСЗО – 250 (+2) ед,
  • средства ПВО – 113 (+0) ед,
  • самолетов – 221 (+1) ед,
  • вертолетов – 188 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 703 (+10),
  • крылатые ракеты – 167 (+0),
  • корабли / катера – 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2775 (+8) ед,
  • специальная техника – 70(+0).
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Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
facebook.com/GeneralStaff.ua

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