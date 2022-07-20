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Магучих выиграла серебро на ЧМ-2022

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(1 голосов)

Геращенко четвёртая с личным рекордом

Магучих выиграла серебро на ЧМ-2022

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинка Ярослава Магучих выиграла серебряную награду на Чемпионате мира в Орегоне по легкой атлетике в секторе прыжков в высоту.

Украинка до последнего боролась с австралийкой Элеонор Паттерсон. Обе взяли высоту 1.96 м, 1.98 м, 2.00 м и 2.02 м. Решающей должна стать следующая планка, которую подняли еще на два сантиметра выше. Однако ни Паттерсон, ни Магучих не смогли ее покорить. Таким образом, на первой строчке оказалась Паттерсон благодаря тому, что использовала меньше попыток на отметке 2.02 м.

Также активную борьбу за медали вела Ирина Геращенко, остановившаяся в шаге от бронзы. Как и на Олимпиаде, украинка завершила соревнование четвертой, пропустив вперед кроме Паттерсон и Магучиха еще и итальянку Валортигару. Ирина завершила соревнование с личным рекордом 2.00 м, однако в этот раз такого результата оказалось недостаточно.

Для 20-летней Ярославы Магучих это вторая медаль на ЧМ на открытом воздухе. В 2019 году в Дохе она также выиграла серебро. Также у украинки победа на ЧМ-2022 в помещении.

Ранее мы сообщали, что первую медаль на чемпионате мира по легкой атлетике в Орегоне Украине принес Андрей Проценко.

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В статье: Ярослава Магучих Ирина Геращенко
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Комментарии (1)
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старий фан (Рівне)
20.07.2022 в 09:22
Із росіянами вже фоткалась?
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