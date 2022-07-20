Стратегически важный объект. ВСУ вновь накрыли россиян на Антоновском мосту
Орки, запомните, Новая Каховка, Херсон – это Украина
Фото из свободных источников
Вооруженные силы Украины вновь ударили по стратегически важному Антоновскому мосту. Вчера, 19 июля, наша армия нанесла первый залп по сооружению, нанеся мосту повреждения.
Британская разведка отмечает, что Антоновский мост – ключевая уязвимость россиян на Херсонщине. Контроль над переправами через Днепр, вероятно, станет ключевым фактором в исходе боевых действий в Херсонской области.
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Мост – это один из двух пунктов пересечения через Днепр, по которым россияне могут снабжать или отводить свои войска на территории, которую она оккупировала к западу от реки.
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Источник:twitter.com/DefenceHQ
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