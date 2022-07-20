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Стратегически важный объект. ВСУ вновь накрыли россиян на Антоновском мосту

Общие новости
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Орки, запомните, Новая Каховка, Херсон – это Украина

Стратегически важный объект. ВСУ вновь накрыли россиян на Антоновском мосту

Фото из свободных источников

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Вооруженные силы Украины вновь ударили по стратегически важному Антоновскому мосту. Вчера, 19 июля, наша армия нанесла первый залп по сооружению, нанеся мосту повреждения.

Британская разведка отмечает, что Антоновский мост – ключевая уязвимость россиян на Херсонщине. Контроль над переправами через Днепр, вероятно, станет ключевым фактором в исходе боевых действий в Херсонской области.

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Мост – это один из двух пунктов пересечения через Днепр, по которым россияне могут снабжать или отводить свои войска на территории, которую она оккупировала к западу от реки.

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В статье: война с Россией
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Источник:
twitter.com/DefenceHQ

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