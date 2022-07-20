"Мы жили под землей". Монзуль вспомнила первые дни войны в Украине

Украинский арбитр Екатерина Монзуль рассказала о войне, развязанной российской армией против Украины.

"Никто не ожидал, что в 21-м веке может такое произойти. Это сложная ситуация для каждой украинской семьи, потому что семьи разделены.

Когда началась война, поначалу никто не мог в это поверить. Моя семья уехала в дом моих родителей, и мы жили под землей – в специальном месте дома. Мы были там пять дней.

Это был стресс и было тяжело. Когда мы покидали Украину, мы не имели никаких представлений, что будем делать дальше.

Я благодарю всю футбольную семью, потому что все мне действительно помогли. Украинские и международные коллеги-судьи тоже вышли на связь, и это было очень, очень важно для меня.

Самое важное – остановить эту войну. Мир во всем мире – самое важное… Я на это надеюсь", - приводит слова Монзуль официальный сайт УЕФА.