"Мы жили под землей". Монзуль вспомнила первые дни войны в Украине
Украинский арбитр - о войне, развязанной путинской россией
Фото: Фейсбук
Украинский арбитр Екатерина Монзуль рассказала о войне, развязанной российской армией против Украины.
"Никто не ожидал, что в 21-м веке может такое произойти. Это сложная ситуация для каждой украинской семьи, потому что семьи разделены.
Когда началась война, поначалу никто не мог в это поверить. Моя семья уехала в дом моих родителей, и мы жили под землей – в специальном месте дома. Мы были там пять дней.
Это был стресс и было тяжело. Когда мы покидали Украину, мы не имели никаких представлений, что будем делать дальше.
Я благодарю всю футбольную семью, потому что все мне действительно помогли. Украинские и международные коллеги-судьи тоже вышли на связь, и это было очень, очень важно для меня.
Самое важное – остановить эту войну. Мир во всем мире – самое важное… Я на это надеюсь", - приводит слова Монзуль официальный сайт УЕФА.
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