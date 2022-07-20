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Отец читал молитву над телом сына: российские оккупанты нанесли удары по Харькову (upd)

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российские изверги, орки, монстры

Отец читал молитву над телом сына: российские оккупанты нанесли удары по Харькову (upd)

Об'єктив Новини, Харків

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Утром 20 июля оккупанты нанесли удары по Харькову, в результате чего погибли, по меньшей мере, три человека, среди которых ребенок. Об этом сообщили глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале, а также редакция "Суспільного".

"В одном из районов Харькова российские оккупанты утром нанесли удары. Профильные службы работают на местах попаданий. К сожалению, в результате обстрелов оккупантами Салтовского района Харькова погибло 3 человека, из них мальчик 13 лет, мужчина и женщина. Женщина 72 лет получила ранения".

Сообщается, что три человека погибло на остановке. Председатель ОВА призвал жителей без необходимости не выходить на улицы города, находиться в укрытиях и безопасных местах.

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В статье: война с Россией Олег Синегубов
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Источник:
t.me/synegubov

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Комментарии (1)
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Карикатурист (Білозерське)
20.07.2022 в 12:51
Господи, який сором. Бруд. І мало хто зрозуміє про що я.
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