Три жертвы, среди них – ребенок: российские оккупанты нанесли удары по Харькову

Утром 20 июля оккупанты нанесли удары по Харькову, в результате чего погибли, по меньшей мере, три человека, среди которых ребенок. Об этом сообщили глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале, а также редакция "Суспільного".

"В одном из районов Харькова российские оккупанты утром нанесли удары. Профильные службы работают на местах попаданий. К сожалению, в результате обстрелов оккупантами Салтовского района Харькова погибло 3 человека, из них мальчик 13 лет, мужчина и женщина. Женщина 72 лет получила ранения".

Сообщается, что три человека погибло на остановке. Председатель ОВА призвал жителей без необходимости не выходить на улицы города, находиться в укрытиях и безопасных местах.